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Почти 25% россиян будут играть в видеоигры в новогоднюю ночь

Почти 25% россиян будут играть в видеоигры в новогоднюю ночь
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Площадка VK Play провела исследование и поделилась его результатами. Исследование коснулось видеоигр в России и того, как россияне собираются проводить новогодние праздники. Всего в опросе приняли участие 1,2 тыс. человек старше 18 лет.

Выяснилось, что 24% россиян собираются играть в новогоднюю ночь, а 27% планируют играть больше на новогодних каникулах. Среди респондентов 17% хотят смотреть стримы, а каждый десятый опрошенный проведёт прямую трансляцию самостоятельно.

Примечательно, что больше всего россияне предпочитают бесплатные проекты, но в праздники готовы потратиться на игры. Так, 55% опрошенных готовы отдать до 1 тыс. рублей, 17% хотят потратить до 5 тыс. рублей, и лишь 2% готовы отдать на игры от 30 до 50 тыс. рублей.

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Самой популярной игровой платформой в России остаётся ПК — на нём играет 71% опрошенных. Игровые консоли привлекают 10% респондентов, а на смартфонах играют 53% опрошенных.

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