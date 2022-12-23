В вузах России появятся киберспортивные курсы

Правительство России утвердило документ «Новое общесистемное программное обеспечение», который предполагает запуск киберспортивных курсов в отечественных вузах. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на материал.

К 2024 году ответственные за проект должны определить первые киберспортивные курсы, которые нужно будет внедрить в «заинтересованные вузы». За мероприятие отвечают в том числе «Ростелеком» и Санкт-Петербургский госуниверситет телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича (СПбГУТ) — им поручили изучить аналогичные программы киберспортивных дисциплин в учебных заведениях других стран.

Если всё пойдёт по плану, то киберспортивные программы появятся в некоторых российских вузах до конца 2024 года. По каким именно дисциплинам будут курсы, неизвестно. Опрошенные эксперты отмечают, что у игровых компаний, скорее всего, не возникнет большого интереса к выпускникам подобных программ.