Илон Маск объявил, что в «Твиттере» появился счётчик просмотров твитов. Посмотреть количество просмотров можно слева от другой статистики: ретвитов, твитов с цитатами и лайков.

По словам миллиардера, счётчик позволит показать, насколько аудитория живее, чем кажется. Маск отметил, что 90% пользователей читают другие твиты, но не пишут, не отвечают и не лайкают публикации, поскольку для этого нужно сделать определённое действие. Твит Маска набрал уже более 40 млн просмотров.

Фото: Twitter

Теперь количество просмотров отображается абсолютно под каждой публикацией. Например, пост Дуэйна Джонсона о «Чёрном Адаме» набрал 42 млн просмотров.

Фото: Twitter

Сам же Илон Маск, кстати, уже собирается уходить с поста генерального директора «Твиттера». В данный момент миллиардер ищет себе замену.