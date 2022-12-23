В январе по PS Plus раздадут Fallout 76 и Star Wars Jedi: Fallen Order

Сайт Delalabs раскрыл январскую подборку игр в базовом PS Plus. Игроки получат Star Wars Jedi: Fallen Order, Fallout 76 и Axiom Verge 2. Ранее сайт несколько раз сливал достоверные подборки до их официального объявления.
Фото: Delalabs
Star Wars Jedi: Fallen Order (PS4 и PS5)
Тайтл представляет собой экшен во вселенной «Звёздных войн», в котором игрокам нужно взять на себя роль Кэла Кестиса, образ которого воплотил актёр Камерон Монахэн. Проект считается одной из лучших игр по франшизе. Сиквел Fallen Order выйдет в 2023 году.
Fallout 76 (PS4)
Fallout 76 — многопользовательская ролевая игра по вселенной Fallout. Действие проекта разворачивается через 25 лет после ядерной войны, уничтожившей США. Фишка игры в том, что исследовать постапокалиптический мир можно вместе с друзьями.
Axiom Verge 2 (PS4 и PS5)
Вторая часть популярной инди-метроидвании. События сиквела происходят в одной вселенной с первой частью, но авторы создали совершенно другую игру, которая подарит новые эмоции.
Официально подборку раскроют 28 декабря.
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