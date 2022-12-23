В Россию вернулись ноутбуки HP, Lenovo, Asus и других ушедших брендов

За последние два месяца поставки ноутбуков известных мировых брендов в Россию возобновились. В страну, в частности, начали массово завозить ноутбуки HP, Lenovo, Asus и других компаний. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к одному из дистрибьюторов электроники.
Как рассказал сотрудник одного из ритейлеров, ассортимент ноутбуков ранее выбывших с отечественного рынка брендов растёт, их параллельный импорт налажен. Некоторые сложности есть разве что с поставками HP. При этом импортные модели часто гравируют (русифицируют) при участии профильного партнёра или же предлагают наклейки с кириллицей.
Как отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, из-за возвращения поставок зарубежных брендов китайские компании могут некомфортно почувствовать себя на рынке — раньше они не вкладывались или почти не инвестировали в рекламу и продвижение. Впрочем, спрос на их продукцию наверняка сохранится.
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