В Россию вернулись ноутбуки HP, Lenovo, Asus и других ушедших брендов

За последние два месяца поставки ноутбуков известных мировых брендов в Россию возобновились. В страну, в частности, начали массово завозить ноутбуки HP, Lenovo, Asus и других компаний. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к одному из дистрибьюторов электроники.

Как рассказал сотрудник одного из ритейлеров, ассортимент ноутбуков ранее выбывших с отечественного рынка брендов растёт, их параллельный импорт налажен. Некоторые сложности есть разве что с поставками HP. При этом импортные модели часто гравируют (русифицируют) при участии профильного партнёра или же предлагают наклейки с кириллицей.

Как отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, из-за возвращения поставок зарубежных брендов китайские компании могут некомфортно почувствовать себя на рынке — раньше они не вкладывались или почти не инвестировали в рекламу и продвижение. Впрочем, спрос на их продукцию наверняка сохранится.