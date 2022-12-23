Gran Turismo 7 выйдет на ПК ещё нескоро
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Polyphony Digital не планирует выпускать на ПК Gran Turismo 7 в ближайшем будущем. Об этом глава студии Кадзунори Ямаути рассказал изданию Dengeki Online, когда журналисты спросили его об этом прямо. Ранее многие порталы писали о том, что Ямаути со своей командой собираются в скором времени «вытащить» Gran Turismo с платформ PlayStation, но это оказалось не совсем неправдой.
Тогда я заявил, что мы всегда открыты для всех возможных вариантов. Вероятность выхода ПК-версии Gran Turismo не нулевая. Но если вы точно хотите знать что-то о выходе серии на ПК, то у нас для вас ничего нет. Тут не о чем говорить.
Ранее Ямаути заявлял, что перенос Gran Rurismo на ПК — технически сложный процесс. Разработчик осознаёт, что Gran Turismo 7 невозможно запустить на каждом ПК в разрешении 4К при 60 FPS — отчасти из-за этого авторы сузили круг платформ — игра вышла только на PS5 и PS4. Прошлые выпуски цикла тоже выходили только на консолях PlayStation.
Новость по темеGran Turismo 7 «обдумывают» для выпуска на ПК
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