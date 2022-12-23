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Netflix запретит использование одного аккаунта разными пользователями

Netflix запретит использование одного аккаунта разными пользователями
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Газета The Wall Street Journal выпустила большой материал, посвящённый планам Netflix на будущее. В материале говорится, что компания намерена запретить совместное использование паролей и аккаунтов вне дома.

Как это работает? Один пользователь даёт пароль от своего аккаунта другому человеку, чтобы смотреть контент Netflix с одного аккаунта. Компания хочет постепенно избавиться от этого, чтобы увеличить свою прибыль, поскольку в данный момент сервис активно теряет деньги и аудиторию.

Услугой по разделению паролей пользуются более 100 млн человек. А в 2019 году на это у Netflix ушло $ 1,6 млрд. Компания хочет ликвидировать эту возможность к концу 2023 года. В данный момент проходит тестирование такой возможности в Латинской Америке. Отзывы людей пока исключительно негативные.

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Несмотря на желание Netflix заработать, аналитики считают, что компании таким образом не получится заработать больше денег и привлечь новую аудиторию, а наоборот. Увидеть результаты инициативы можно будет лишь в 2023 году.

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