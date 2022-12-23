В России готовят полноценную замену планировщика задач Trello

«Ростелеком» занялся разработкой программы «Яга» — она заменит популярные планировщики задач Trello и Jira, а также вики-систему Confluence. Этой информацией поделился вице-президент по развитию информационных систем российской компании Дарий Халитов.

Разработкой «Ростелеком» занимается совместно с дочерней компанией «Ростелеком ИТ». Новое решение должно быть готово к июлю 2024 года. На разработку корпорация заложила более 1 млрд руб. из собственного бюджета.

Халитов отметил, что «Ягу» начали разрабатывать задолго до ухода из России Atlassian, которая владеет Trello, Jira и Confluence. По заверению экспертов, россияне всё ещё продолжают пользоваться софтом Atlassian, продлевая подписку на его сервисы.

Сегодня «Ведомости» также сообщили, что в Россию начали массово завозить ноутбуки HP, Lenovo, Asus и других компаний.