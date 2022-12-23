Джеймс Кэмерон уже снял несколько сцен для «Аватара 4»
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Джеймс Кэмерон рассказал, что он уже отснял несколько сцен для картины «Аватар 4». Как в случае со второй и третьей частью, режиссёр хотел снять важные эпизоды с молодыми актёрами до того, как они повзрослеют.
Ранее Кэмерон заявлял, что выход четвёртой и пятой части «Аватаров» зависит от кассовых сборов «Аватара: Путь воды» и пока ещё безымянного «Аватара 3». Сиквел с момента премьеры уже заработал $ 500 млн по всему миру — для достижения такого результата понадобилось всего пять дней.
Скорее всего, первый миллиард «Аватар 2» сделает до начала 2023 года. Однако Джеймс Кэмерон и продюсеры делают ставку на долгосрочные сборы — первый «Аватар» стартовал хуже, но люди продолжали на него идти, тем самым доведя общую кассу до $ 2,9 млрд.
Новость по теме«Аватар: Путь воды» собрал уже $ 500 млн
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