По сериалу The Last of Us запустят подкаст со звёздами

Сериал The Last of Us получит тематический подкаст. Его будет вести актёр Трой Бейкер, сыгравший Джоэла в оригинальной игре и сиквеле. Об этом Warner Bros. сообщила в своём пресс-релизе.

В подкасте вместе Бейкером будут постоянные соведущие — режиссёр сериала Крэйг Мазин и геймдиректор оригинальных игр Нил Дракманн. Ведущие собираются разбирать каждую выходящую серию грядущего шоу. Пока неизвестно, будут ли они приглашать в своё шоу гостей.

Точная дата выхода подкаста неизвестна. Скорее всего, дебютный эпизод выйдет вскоре после премьеры первой серии шоу — она запланирована на 15 января. Пилотная серия продлится полтора часа — судя по всему, авторы решили объединить первые два эпизода в один. Первый сезон будет состоять из девяти серий.