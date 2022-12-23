В «Достать ножи 2» Дэниел Крейг играет в Among Us

В открывающей сцене картины «Достать ножи 2» детектив Бенуа Бланк, которого вновь сыграл харизматичный Дэниел Крейг, сидит в ванной и играет в Among Us. Знаменитый сыщик в итоге проигрывает.
Лучший детектив в мире… Я ожидал от тебя большего.
В саму Among Us уже добавили скин детектива. А картина вышла на Netflix, причём с русскими субтитрами. Но из-за санкций фильм в России легально посмотреть нельзя.
Сюжет ленты рассказывает о том, как миллиардер Майлз Брон устраивает вечеринку на частном острове в Греции и приглашает своих близких друзей. Затем происходит неожиданное убийство на фоне конфликта между друзьями, со временем ситуация только накаляется.
Режиссёром и сценаристом выступил Райан Джонсон, работавший над первой частью, вышедшей в 2019 году. Фильм получил тёплые отзывы от критиков и аудитории.
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