Премьеру «Операции «Фортуна» Гая Ричи в России снова перенесли

Новый фильм Гая Ричи под названием «Операция «Фортуна» должен был выйти в России 5 января 2023 года — одновременно со стартом проката в остальном мире. Сегодня стало известно, что российскую премьеру сдвинули на неделю вперёд — на 12 января. При этом дату мирового релиза не сдвинули.

Перенос даты премьеры прокатчики не объяснили. Вероятно, они не хотят, чтобы новый фильм горячо любимого в России Гая Ричи «затмил» новогодние отечественные картины «Чебурашка» и «Ёлки 9». Получается, что «Операцию «Фортуна» будут показывать параллельно с «Аватаром 2», который в крупных кинотеатрах страны начнут прокатывать с 12 января.

На прошлой неделе авторы «Операции «Фортуна» поделились персональными постерами персонажей. На них можно увидеть героев Джейсона Стэйтема, который сыграет роль шпиона Орсона Форчуна, а также персонажей Хью Гранта, Обри Плазы, Джона Хартнетта и других.