В Epic Games Store бесплатно раздают российскую игру Encased

Сегодня Epic Games Store запустил бесплатную раздачу очередной игры. В этот раз пользователи площадки могут забрать тактическое ролевое приключение Encased от российской студии Dark Crystal Games. Раздача завершится 24 декабря в 19:00 по московскому времени.

Encased — это тактическая ролевая игра с уклоном в научную фантастику. Сюжет разворачивается в альтернативные 70-е, где в отдалённой пустыне нашли огромный аномальный объект — Купол. Игрокам нужнно сражаться с врагами, исследовать аномальные пустоши и развивать своего персонажа.

Судя по тизеру, следующей игрой, раздача которой начнётся 24 декабря, может стать Metro: Exodus или другие игры постапокалиптической серии Metro. На это прямо намекает тизер следующей раздачи.