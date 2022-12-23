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В Epic Games Store бесплатно раздают отечественную Fallout

В Epic Games Store бесплатно раздают российскую игру Encased
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Сегодня Epic Games Store запустил бесплатную раздачу очередной игры. В этот раз пользователи площадки могут забрать тактическое ролевое приключение Encased от российской студии Dark Crystal Games. Раздача завершится 24 декабря в 19:00 по московскому времени.

Encased — это тактическая ролевая игра с уклоном в научную фантастику. Сюжет разворачивается в альтернативные 70-е, где в отдалённой пустыне нашли огромный аномальный объект — Купол. Игрокам нужнно сражаться с врагами, исследовать аномальные пустоши и развивать своего персонажа.

Судя по тизеру, следующей игрой, раздача которой начнётся 24 декабря, может стать Metro: Exodus или другие игры постапокалиптической серии Metro. На это прямо намекает тизер следующей раздачи.

Фото: Epic Games

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