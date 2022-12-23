Звезда «Очень странных дел» назвал своё любимое аниме

Финн Вулфхард, который прославился благодаря одной из главных ролей в сериале «Очень странные дела», пообщался с Гильермо дель Торо. Юный актёр признался оскароносному режиссёру, что «Тетрадь смерти» — его самое любимое аниме.
Ещё Вулфхард хотел обсудить с дель Торо новый топовый аниме-сериал «Человек-бензопила». Но постановщик настолько был занят производством и продвижением своей анимационной картины «Пиноккио», что не успел ознакомиться со свежим аниме-тайтлом.
Летом этого года стало известно, что авторы «Очень странных дел» братья Дафферы готовят для Netflix новую экранизацию «Тетради смерти» в формате сериала. Первая экранизация знаменитой манги режиссёра Адама Вингарда вышла на Netflix в 2017 году. Её зрители и критики приняли в штыки. Видимо, братья хотят сделать действительно качественную адаптацию, которую высоко оценят фанаты.
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