Саундтрек игры Cyberpunk 2077 издадут на виниле

Бизнес-директор CD Projekt RED Ян Рознер в своём «твиттере» показал виниловое издание саундтрека Cyberpunk 2077.

Саундтрек Cyberpunk 2077 на виниле

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

В состав саундтрека войдут три пластинки. На первой будут только треки группы Samurai, которые записала реальная рок-группа Refused. В состав второй вошли музыкальные полотна за авторством Марчина Пшибиловича, Петра Адамчика и Пола Леонарда-Моргана, которые звучат в игре. Скорее всего, на третьем виниле тоже будет саундтрек от этих композиторов.

Сколько будет стоить этот сборник из трёх винилов, пока неизвестно. Он должен поступить в продажу в 2023 году.

На этой неделе вышел дублированный трейлер дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Вероятно, DLC всё же выйдет с русской озвучкой.