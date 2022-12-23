Саундтрек игры Cyberpunk 2077 издадут на виниле
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Бизнес-директор CD Projekt RED Ян Рознер в своём «твиттере» показал виниловое издание саундтрека Cyberpunk 2077.
Саундтрек Cyberpunk 2077 на виниле
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Фото: Twitter
В состав саундтрека войдут три пластинки. На первой будут только треки группы Samurai, которые записала реальная рок-группа Refused. В состав второй вошли музыкальные полотна за авторством Марчина Пшибиловича, Петра Адамчика и Пола Леонарда-Моргана, которые звучат в игре. Скорее всего, на третьем виниле тоже будет саундтрек от этих композиторов.
Сколько будет стоить этот сборник из трёх винилов, пока неизвестно. Он должен поступить в продажу в 2023 году.
На этой неделе вышел дублированный трейлер дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Вероятно, DLC всё же выйдет с русской озвучкой.
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