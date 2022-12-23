Видео: Дэниел Крейг с теплотой вспоминает камео в «Звёздных войнах»

Не все в курсе, что британский актёр Дэниел Крейг — большой фанат «Звёздных войн». Он даже сыграл в «Звёздных войнах: Пробуждение силы» эпизодическую роль — штурмовика Первого ордена FN-1824, которому было поручено охранять Рей Скайуокер.
В честь выхода детектива «Достать ножи 2» у актёра начали брать много интервью. В недавней беседе с журналистом Джошем Хоровитцем Крейг заявил, что ему было приятно поучаствовать в седьмом эпизоде саги, сыграв хоть и эпизодическую, но довольно яркую роль штурмовика. Крейг также признался, что хотел сняться и в других эпизодах, но из-за рабочего графика и ряда других обстоятельств у него это не получилось.
Любопытный факт: режиссёр двух частей детектива «Достать ножи» Райан Джонсон, где играет Крейг, поставил «Звёздные войны: Последние джедаи».
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