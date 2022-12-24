«Чёрная пантера 2» задумывался как яркая история отца и сына

Режиссёр «Чёрной Пантеры: Ваканда навеки» Райан Куглер в одном из новых интервью заявил, что картина изначально задумывалась как история отца и сына с точки зрения родителя, тогда как первая часть акцентировала внимание именно на сыновьях.

В изначальном сценарии Т'Чалла был отцом, который пять лет отсутствовал в жизни своего сына — из-за событий, описанных в фильме «Мстители: Война бесконечности». Первая сцена была анимационной. В ней Накия — возлюбленная Т'Чаллы, спрашивает сына Туссена, что он знает о своём отце. Отпрыск по сюжету не в курсе, что его папа — Чёрная пантера.

После этого по сценарию Т'Чалла возвращается на родину после «Щелчка» (убийство половины всей Вселенной, спланированное и устроенное Таносом) и впервые видит своего сына. Но из-за кончины Чедвика Боузмана в 2020 году этот сюжет авторам пришлось переписать.

По словам Куглера, сиквел должен был стать ярким летним блокбастером, в котором Т'Чалла и его сын противостоят злу. Картина носила кодовое название «Летние каникулы».

«Чёрная пантера: Ваканда навеки» собрала в мире почти $ 800 млн, обогнав «Тор: Любовь и гром».