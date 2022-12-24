Второй сезон «Уэнсдей» посвятят крепкой дружбе Уэнсдей и Энид

Сценарист «Уэнсдей» Альфред Гоф заявил, что продолжение сериала будет посвящено дружбе Уэнсдей Аддамс и Энид Синклер.

Напомним: в первом сезоне Мортиша и Гомес Аддамсы отправили свою дочь Уэнсдей в академию для изгоев «Невермор». Девочка заселилась в комнату общежития, где познакомилась с соседкой Энид (играет Эмма Майерс) — яркой и весёлой девочкой-оборотнем. Поначалу Энид раздражала Уэнсдей, но к концу сезона героини подружились и даже обнялись, хотя героиня Дженны Ортеги не любит объятия.

Альфред Гоф подчеркнул, что он с командой авторов очень хотят развить историю этой дружбы. Вероятно, Уэнсдей и Энид будут раскрывать новую тайну вместе. По словам сценариста, в продолжении у персонажей будет гораздо больше совместных сцен.

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