Все фотоматрицы в iPhone — от Sony. Компании сотрудничают много лет

Глава Apple Тим Кук недавно в своём «твиттере» подтвердил, что Apple в производстве камер для смартфонов iPhone использует фотоматрицы Sony. Кук добавил, что корпорация сотрудничает со знаменитой японской транснациональной компанией уже 10 лет.

Мы сотрудничаем с Sony более 10 лет, чтобы создавать лучшие в мире фотоматрицы для камер в iPhone.

Фото: Twitter

Подобное официальное заявление Кука — большая редкость. Apple крайне редко рассказывает, какие комплектующие она использует в своей технике. Хотя слухи о сотрудничестве с Sony ходят много лет.

На этой неделе уважаемый аналитик и инсайдер Минг-Чи Куо заявил, что Apple откажется от выпуска бюджетного смартфона iPhone SE 4 или сместит сроки его выпуска минимум на 2024 год.