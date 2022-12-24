Все фотоматрицы в iPhone — от Sony. Компании сотрудничают много лет
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Глава Apple Тим Кук недавно в своём «твиттере» подтвердил, что Apple в производстве камер для смартфонов iPhone использует фотоматрицы Sony. Кук добавил, что корпорация сотрудничает со знаменитой японской транснациональной компанией уже 10 лет.
Мы сотрудничаем с Sony более 10 лет, чтобы создавать лучшие в мире фотоматрицы для камер в iPhone.
Фото: Twitter
Подобное официальное заявление Кука — большая редкость. Apple крайне редко рассказывает, какие комплектующие она использует в своей технике. Хотя слухи о сотрудничестве с Sony ходят много лет.
На этой неделе уважаемый аналитик и инсайдер Минг-Чи Куо заявил, что Apple откажется от выпуска бюджетного смартфона iPhone SE 4 или сместит сроки его выпуска минимум на 2024 год.
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