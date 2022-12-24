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Испания, Китай и не только — художники поздравляют с обновлением «Ведьмака 3»

Испания, Китай и не только — художники поздравляют с обновлением «Ведьмака 3»
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CD Prolekt RED объединилась с талантливыми художниками из разных уголков мира, чтобы поздравить игроков с выходом некстген-версии игры «Ведьмак 3: Дикая Охота».

Художники из Испании, Италии, Польши, Франции, Китая и Германии презентовали открытки, на которых легендарный Геральт из Ривии изучает красивые места нашей планеты.

Геральт из «Ведьмака 3» на открытках художников из разных стран

Художница Кармен Карбальо — Севилья, Испания

Фото: CD Projekt RED

Художник Леонардо Амброзини — Пизанская башня, Колизей и сельская местность, Италия

Фото: CD Projekt RED

Художница Александра Скиба — Краков, Польша

Фото: CD Projekt RED

Художница Тойла Бенц — Мон-Сен-Мишель, Франция

Фото: CD Projekt RED

Художник Хань Да Шэн — Пещеры Могао, Китай

Фото: CD Projekt RED

Художница Кристина Германн — Берлин, Германия

Фото: CD Projekt RED

«Ведьмак 3: Дикая Охота» получил бесплатный некстген апдейт в этом месяце. Позавчера для него вышел второй патч на ПК, призванный повысить стабильность, исправить ошибки и доработать фоторежим. К сожалению, для многих хотфикс только добавил проблем — многие игроки сообщают о том, что после нового патча игра перестала запускаться или вылетать во время загрузки.

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