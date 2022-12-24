Источник: авторы The Evil Within анонсируют новую игру в начале 2023 года

Большая презентация Xbox пройдёт в начале 2023 года — точный месяц неизвестен. Об этом рассказал инсайдер и журналист Джефф Грабб. По его словам, ивент запланирован на первый квартал — в период с января по март. На шоу студия Tango GameWorks, которая прославилась благодаря серии экшен-хорроров The Evil Within и мистической Ghostwire: Tokyo, анонсирует свой новый проект.

Новая игра от создателей The Evil Within будет небольшой, наподобие ролевого приключения Pentiment, которое создала внутренняя студия Microsoft. Ранее глава Tango GameWorks Синдзи Миками (автор Resident Evil) заявлял, что его команда хочет делать больше маленьких и качественных проектов, причём не только хорроры.

На днях Microsoft рассказала, что три будущие игры Bethesda выйдут эксклюзивно для ПК и Xbox. Известно, что Redfall про вампиров и Starfield не заглянут на PlayStation, а вот третью игру пока не объявили.