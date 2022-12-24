Rockstar намекает на Вайс-Сити в GTA 6
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Rockstar Games опубликовала в своём «твиттере» открытку в честь наступающих зимних праздников. Фанаты заметили, что в ней фигурирует вертолёт, основа которого — не модель из GTA 5, а аппарат, которым пользуется реальная полиция Майами.
Можно предположить, что события GTA 6 действительно развернутся в выдуманном городе Вайс-Сити, который вдохновлён Майами — только не в 80-х, как это было Grand Theft Auto: Vice City, а в наше время.
Рождественская открытка от Rockstar Games
Вертолёт полиции Майами
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Слухи про Вайс-Сити в GTA 6 ходят давно. Также известно, что главных героев игры будет двое. Это влюблённая пара: парень Джейсон и девушка Люсия. Они, похоже, любовники-грабители. При этом до сих пор неизвестно, когда примерно выйдет новая часть культового цикла криминальных экшенов.
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