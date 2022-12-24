Rockstar намекает на Вайс-Сити в GTA 6

Rockstar Games опубликовала в своём «твиттере» открытку в честь наступающих зимних праздников. Фанаты заметили, что в ней фигурирует вертолёт, основа которого — не модель из GTA 5, а аппарат, которым пользуется реальная полиция Майами.

Можно предположить, что события GTA 6 действительно развернутся в выдуманном городе Вайс-Сити, который вдохновлён Майами — только не в 80-х, как это было Grand Theft Auto: Vice City, а в наше время.

Рождественская открытка от Rockstar Games

Вертолёт полиции Майами

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Слухи про Вайс-Сити в GTA 6 ходят давно. Также известно, что главных героев игры будет двое. Это влюблённая пара: парень Джейсон и девушка Люсия. Они, похоже, любовники-грабители. При этом до сих пор неизвестно, когда примерно выйдет новая часть культового цикла криминальных экшенов.