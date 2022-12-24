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Персонажа Сигурни Уивер в «Аватаре 2» подразумевают местным Иисусом

Персонажа Сигурни Уивер в «Аватаре 2» подразумевают местным Иисусом
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В первом «Аватаре» героиня Сигурни Уивер умирает, но в «Аватаре: Путь воды» её новый персонаж по имени Кири имеет сходство с Иисусом. Во время недавнего интервью изданию Variety сосценаристы сиквела Рик Джаффа и Аманда Сильвер немного рассказали о Кири.

Не думаю, что мы когда-либо говорили о ней конкретно как об Иисусе народа на'ви. Это пока тайна. Мы пока не можем сказать больше.

Мы подняли эти вопросы. И хотим, чтобы люди говорили и думали об этих вещах. Определённо есть ощущение, что Кири, несомненно, глубоко связана с Эйвой (объединяющее сознание Пандоры), как и Грейс.

В прошедший четверг блокбастер «Аватар: Путь воды» собрал $ 37,1 млн, а общие международные сборы составили $ 463,9 млн. При этом общемировая касса ленты достигла отметки $ 661,4 млн. Об этом рассказали аналитики портала Box Office Report. Лента вышла в прокат 14 декабря.

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