Моддер нашёл жестокий эпизод из Detroit: Become Human. Его удалили из игры

Блогер под ником dragonbane обнаружил в файлах игры Detroit: Become Human вырезанную сцену. Эпизод должен был закрыть сюжет главы «Пиратская бухта», которая на фоне остальных событий вышла слишком позитивной.
В этой главе андроиды проникают в парк развлечений и позволяют Элис прокатиться на карусели. Судя по обнаруженному эпизоду, в финале главы андроидов должны были ради развлечения расстрелять жестокие подростки с пушками.
У эпизода есть три финала — блогер подробно показал все последствия потенциальных решений, принятых игроком. Кара может прогнать подростков — тогда все останутся живы. Она также может спрятаться вместе с Алисой — в этом случае погибнет Лютер. При третьем раскладе умирают все три героя.
Сейчас авторы Detroit: Become Human работают над новой игрой по «Звёздным войнам» — Star Wars Eclipse. Глава Quantic Dream Дэвид Кейдж в начале месяца рассказал, что Eclipse будет сильно отличаться от драматической истории андроидов из Become Human.
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