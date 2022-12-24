Аналог Electronic Arts в России за $ 50 млрд и зачем смотреть аниме «Человек-бензопила»?
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«Чемпионат» на связи! Мы продолжаем экспериментировать с прямыми эфирами и потихоньку ищем свои форматы — сегодня уже в двенадцатый раз проводим большой вечерний стрим, на котором расскажем о зависимости Генри Кавилла от игр и о том, чем пугают хорошие хорроры. Поговорим и о нашумевшем аниме «Человек-бензопила», а также обсудим самые важные новости прошедших семи дней. Среди них:
- почему сюжет The Last of Us считают лучшим в истории игр;
- когда фильмы и сериалы Marvel успели нам надоесть;
- аналог Electronic Arts в России за $ 50 млрд!
Смотрите прямую трансляцию здесь с 20:30 мск
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