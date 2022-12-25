Звезду «Стражей Галактики» покусали пчёлы

На Криса Пратта напали пчёлы. Звезда «Стражей Галактики» решил, что может подружиться с пчёлами, но одно из насекомых в результате ужалило актёра в левый глаз, и он сильно опух, как и вся левая сторона лица. Артист решил пойти на контакт с создателями мёда, сильно вдохновившись профессиональным пчеловодом Эрикой Томпсон из Техаса, чьи видеоклипы Крис несколько месяцев смотрит в Сети.
Фото: соцсети Криса Пратта
Фото: соцсети Криса Пратта
Он думал, что сможет так же, по-доброму и с юмором, коммуницировать с пчёлами. Будучи уверенным в своих силах, Пратт волею случая оказался рядом с пчелиным ульем, но он не оценил важности подготовки перед первым контактом.
Я просто уставился на этих пчёл, и потом одна из них приблизилась и ужалила меня в глаз.
Крис заявил, что техасские пчеловоды – настоящие профессионалы. Эрика Томпсон в комментариях к посту Пратта спросила актёра, как он собирается комбинировать профессию водопроводчика и пчеловода.
Подождите, так вы собираетесь стать водопроводчиком и пчеловодом, мистер Пратт?! Если вы доверите мне спасение пчёл, вы сможете сосредоточиться на спасении Принцессы, Марио.
Таким образом, блогер напомнила, что Крис Пратт озвучил Марио в мультфильме The Super Mario Bros. Премьера ленты состоится 7 апреля 2023 года.
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