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Звезду «Стражей Галактики» покусали пчёлы

Звезду «Стражей Галактики» покусали пчёлы
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На Криса Пратта напали пчёлы. Звезда «Стражей Галактики» решил, что может подружиться с пчёлами, но одно из насекомых в результате ужалило актёра в левый глаз, и он сильно опух, как и вся левая сторона лица. Артист решил пойти на контакт с создателями мёда, сильно вдохновившись профессиональным пчеловодом Эрикой Томпсон из Техаса, чьи видеоклипы Крис несколько месяцев смотрит в Сети.

Фото: соцсети Криса Пратта

Фото: соцсети Криса Пратта

Он думал, что сможет так же, по-доброму и с юмором, коммуницировать с пчёлами. Будучи уверенным в своих силах, Пратт волею случая оказался рядом с пчелиным ульем, но он не оценил важности подготовки перед первым контактом.

Я просто уставился на этих пчёл, и потом одна из них приблизилась и ужалила меня в глаз.

Крис заявил, что техасские пчеловоды – настоящие профессионалы. Эрика Томпсон в комментариях к посту Пратта спросила актёра, как он собирается комбинировать профессию водопроводчика и пчеловода.

Подождите, так вы собираетесь стать водопроводчиком и пчеловодом, мистер Пратт?! Если вы доверите мне спасение пчёл, вы сможете сосредоточиться на спасении Принцессы, Марио.

Таким образом, блогер напомнила, что Крис Пратт озвучил Марио в мультфильме The Super Mario Bros. Премьера ленты состоится 7 апреля 2023 года.

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