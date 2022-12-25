На Netflix вышел мини-сериал «Ведьмак: Происхождение»

Сегодня на Netflix состоялась премьера приквела «Ведьмака» — мини-сериала «Ведьмак: Происхождение». Шоу состоит из четырёх эпизодов. Онлайн-кинотеатр ушёл с российского рынка, поэтому новое приключение в России легально посмотреть невозможно. При этом проект вышел с русскими субтитрами.
События «Ведьмака: Происхождение» разворачиваются в эльфийском мире за 1200 лет до истории оригинального «Ведьмака». Зрители увидят, как произошло Сопряжение Сфер, которое слило воедино миры монстров, людей и эльфов, — тогда же и появились первые ведьмаки. Шоу расскажет о серьёзных переменах в обоих мирах, которые привели к событиям книг Анджея Сапковского.
Издание Redanian Intelligence опубликовало детали сцены после титров сериала «Ведьмак: Происхождение». Если верить предоставленной информации, то после финала зрителей ждёт небольшой отрывок из первой серии «Ведьмака» с Генри Кавиллом.
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