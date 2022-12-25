Источник: Netflix работает над аниме по «Очень странным делам»

Netflix разрабатывает спин-офф сериала «Очень странные дела» — многосерийное аниме Stranger Things Tokyo («Очень странные дела: Токио»). Этой информацией поделился портал What’s New on Netflix. Слухи о проекте начали ходить в 2021 году.

По заверению инсайдеров, шоу будет длиться около шести часов, а его события развернутся в городе Токио в 80-х годах XX века. Главными героями выступят юные японские близнецы, которые очень любят видеоигры. Режиссёры оригинального сериала — братья Даффер — ранее заявляли, что с помощью новых проектов по франшизе они хотят глубже изучить Изнанку и показать её разные стороны.

Недавно продюсер и режиссёр «Очень странных дел» Шон Леви пообщался с журналистом издания Collider. Леви рассказал о разработке пятого сезона шоу и поговорил про сериал в целом.

Продюсер сразу подчеркнул, что работа над пятым сезоном шоу идёт отлично. По его словам, финальный сезон будет эпичным и очень эмоциональным.