Death Stranding 2 может выйти в 2024 году

Художник по персонажам Фрэнк Алиберти опубликовал на ArtStation список игр, к которым приложил руку в 2022 году. Оказалось, что он поработал над экшеном Firewall Ultra для PSVR2, безымянным шутером и над Death Stranding 2. В списке он проставил год выхода новой игры Хидео Кодзимы — 2024-й.
Фото: ArtStation
Фрэнк не пояснил, откуда у него информация о годе выхода. Но, учитывая, что художник сотрудничает с Sony c 2021-го, он мог узнать примерное время выхода непосредственно от авторов проекта.
Недавно на своём подкасте Brain Structure Хидео Кодзима заявил, что героиня Фрэджайл сыграет в Death Stranding 2 очень важную роль. Вероятно, персонаж, которого вновь играет Лея Сейду, станет играбельным протагонистом.
В дебютном трейлере Death Stranding 2 автор особое внимание сосредоточил на Фрэджайл, а Сэм Бриджес предстал заметно постаревшим. Поэтому многие фанаты посчитали, что девушка станет протагонистом сиквела.
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