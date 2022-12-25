Нейросеть перенесла мир «Властелина колец» в аниме студии Ghibli

Энтузиаст под ником Mark Rod с помощью нейросети Midjourney показал, как бы выглядела культовая фэнтези-сага «Властелин колец», если бы по ней сняли аниме. На изображениях — хоббиты Фродо и Сэм, маг Гэндальф, эльф Леголас и другие персонажи.
Герои и мир «Властелина колец» в стиле аниме Ghibli
Фото: Mark Rod
Фото: Mark Rod
Фото: Mark Rod
Фото: Mark Rod
Фото: Mark Rod
Фото: Mark Rod
Фото: Mark Rod
Фото: Mark Rod
Фото: Mark Rod
Фото: Mark Rod
В октябре Warner Bros. Discovery совместно с компанией Web3 firm Eluvio выпустили фильм «Властелин Колец: Братство кольца» в формате NFT. Поклонники трилогии Питера Джексона могут приобрести уникальные цифровые комплекты первой части на новой блокчейн-платформе под названием WB Movieverse («Киновселенная WB»).
«Братство кольца» в формате NFT продаётся в двух изданиях: мистическом за $ 30 и эпическом за $ 100. В более дорогой версии зрителей ждут режиссёрская версия ленты, интерактивное меню с картами Средиземья, восемь часов дополнительных материалов и предметы из фильма в формате дополненной реальности.
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