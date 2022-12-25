Автор Castlevania: Nocturne от Netflix показал одну из важных героинь

Постановщик анимационного сериала Castlevania: Nocturne Сэм Дитс презентовал первое изображение одной из главных героинь — Марии Ренард. Она появлялась в массе игр серии Castlevania, в том числе и в культовой Symphony of the Night. У девушки большой опыт охоты на вампиров, ещё она имеет родственную связь с легендарным кланом Бельмонтов.

Фото: Twitter

Castlevania: Nocturne анонсировали летом 2022 года. Протагонистом шоу выступит Рихтер Бельмонт, а события развернутся через много лет после финала четвёртого сезона. Над проектом трудится Powerhouse Animation — студия работала над оригинальным сериалом Castlevania, а до этого она сотрудничала с режиссёром Кевином Смитом и рядом крупных медиакомпаний.

Точная дата выхода шоу пока неизвестна.