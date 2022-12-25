Автор Castlevania: Nocturne от Netflix показал одну из важных героинь
Поделиться
Постановщик анимационного сериала Castlevania: Nocturne Сэм Дитс презентовал первое изображение одной из главных героинь — Марии Ренард. Она появлялась в массе игр серии Castlevania, в том числе и в культовой Symphony of the Night. У девушки большой опыт охоты на вампиров, ещё она имеет родственную связь с легендарным кланом Бельмонтов.
Фото: Twitter
Castlevania: Nocturne анонсировали летом 2022 года. Протагонистом шоу выступит Рихтер Бельмонт, а события развернутся через много лет после финала четвёртого сезона. Над проектом трудится Powerhouse Animation — студия работала над оригинальным сериалом Castlevania, а до этого она сотрудничала с режиссёром Кевином Смитом и рядом крупных медиакомпаний.
Точная дата выхода шоу пока неизвестна.
Комментарии
- 25 декабря 2022
-
17:06
-
16:21
-
15:51
-
15:15
-
15:13
-
14:39
-
14:02
-
13:30
-
12:58
-
12:34
-
10:15
-
09:00
- 24 декабря 2022
-
20:15
-
18:46
-
18:12
-
17:36
-
17:08
-
16:13
-
15:40
-
15:09
-
14:38
-
14:05
-
13:20
-
12:33
- 23 декабря 2022
-
21:41
-
21:15
-
20:55
-
20:29
-
20:02
-
19:25
-
19:01
-
18:24
-
18:21
-
18:03
-
17:57
Партнерский контент