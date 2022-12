Титулованная «игрой года» Elden Ring вернулась на вершину чарта Steam

Valve презентовала топ-10 самых продаваемых игр и устройств магазина Steam в период с 19 по 25 декабря. Портативный ПК Steam Deck в очередной раз возглавил чарт. А ролевой экшен Elden Ring, который уже получил несколько титулов «Игра года», занял вторую строчку. Сейчас на платформе игру продают с 30-процентной скидкой.

Новость по теме Elden Ring стала игрой года на The Game Awards 2022

Абсурдно-психоделический шутер High On Life от автора «Рика и Морти» на этой неделе занял четвёртое место, его на одну позицию обошёл боевик Call of Duty: Modern Warfare 2. На пятой расположился фэнтезийный драматический экшен God of War. На шестом — футбольный симулятор FIFA 23.

Чарт продаж в Steam с 19 по 25 декабря:

Steam Deck; Elden Ring; Call of Duty: Modern Warfare 2; High On Life; God of War; FIFA 23; Call of Duty: Modern Warfare 2 — Vault Edition. Cyberpunk 2077; Red Dead Redemption 2; Ready or Not.