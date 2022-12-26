«Аватар 2» собрал во всём мире $ 855 млн. До миллиарда ещё чуть-чуть

По информации издания Deadline, «Аватар 2» Джеймса Кэмерона собрал в кинотеатрах по всему миру $ 855 млн. В домашнем прокате ленте удалось собрать $ 57 млн. Аналитики прогнозируют, что вскоре ленте покорится $ 1 млрд, однако для полного успеха ей нужно собрать не менее $ 2 млрд.

Сборам «Аватара 2» и других лент мешает пришедший зимний шторм «Эллиотт» в Северной Америке. Из-за него наблюдаются перебои в электроэнергии, что мешает нормально показывать картины в кинотеатрах. Также из-за шторма на улице сильный и холодный ветер, поэтому люди предпочитают оставаться дома.

По данным аналитиков, сейчас погода в регионе улучшается. Как только она стабилизируется, домашние сборы могут резко подскочить до $ 82 млн.

«Аватар: Путь воды» вышел в прокат 14 декабря. В России фильм уже тоже показывают.