Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Аватар 2» собрал во всём мире $ 855 млн. До миллиарда ещё чуть-чуть

«Аватар 2» собрал во всём мире $ 855 млн. До миллиарда ещё чуть-чуть
Комментарии

По информации издания Deadline, «Аватар 2» Джеймса Кэмерона собрал в кинотеатрах по всему миру $ 855 млн. В домашнем прокате ленте удалось собрать $ 57 млн. Аналитики прогнозируют, что вскоре ленте покорится $ 1 млрд, однако для полного успеха ей нужно собрать не менее $ 2 млрд.

Сборам «Аватара 2» и других лент мешает пришедший зимний шторм «Эллиотт» в Северной Америке. Из-за него наблюдаются перебои в электроэнергии, что мешает нормально показывать картины в кинотеатрах. Также из-за шторма на улице сильный и холодный ветер, поэтому люди предпочитают оставаться дома.

Лучшие новогодние фильмы. Какое кино поднимет настроение к Новому году? Лучшие новогодние фильмы. Какое кино поднимет настроение к Новому году?

По данным аналитиков, сейчас погода в регионе улучшается. Как только она стабилизируется, домашние сборы могут резко подскочить до $ 82 млн.

«Аватар: Путь воды» вышел в прокат 14 декабря. В России фильм уже тоже показывают.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022