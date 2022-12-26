Белорусские ноутбуки сняли с продаж через три дня после их начала

22 декабря в продажу запустили первые белорусские ноутбуки Horizont (H-book MAK4). За создание устройства отвечала компания «Горизонт». Судя по всему, что-то пошло не так, поскольку ноутбуки уже сняты с продажи. Информация об этом появилась на сайте магазина Sputnik.

Примечательно, что причину отмены продаж не назвали. В торгово-развлекательном центре Galleria Minsk подчеркнули, что у них ноутбуки продаваться уже точно не будут.

Точка (продаж – Sputnik) съехала. У нас их точно уже не будет. Остальное не знаем.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко на презентации ноутбука говорил, что в конце 2022 года устройства будут на 35% состоять из белорусских материалов. Судя по тому, что устройства убрали с продажи в крупном магазине Минска, непонятно, получится ли реализовать затеянное.