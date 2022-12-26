Белорусские ноутбуки сняли с продаж через три дня после их начала
Поделиться
22 декабря в продажу запустили первые белорусские ноутбуки Horizont (H-book MAK4). За создание устройства отвечала компания «Горизонт». Судя по всему, что-то пошло не так, поскольку ноутбуки уже сняты с продажи. Информация об этом появилась на сайте магазина Sputnik.
Примечательно, что причину отмены продаж не назвали. В торгово-развлекательном центре Galleria Minsk подчеркнули, что у них ноутбуки продаваться уже точно не будут.
Точка (продаж – Sputnik) съехала. У нас их точно уже не будет. Остальное не знаем.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко на презентации ноутбука говорил, что в конце 2022 года устройства будут на 35% состоять из белорусских материалов. Судя по тому, что устройства убрали с продажи в крупном магазине Минска, непонятно, получится ли реализовать затеянное.
Комментарии
- 26 декабря 2022
-
13:01
-
12:41
-
12:33
-
11:54
-
11:22
-
10:48
-
10:20
-
09:40
- 25 декабря 2022
-
19:29
-
19:11
-
18:38
-
17:52
-
17:06
-
16:21
-
15:51
-
15:15
-
15:13
-
14:39
-
14:02
-
13:30
-
12:58
-
12:34
-
10:15
-
09:00
- 24 декабря 2022
-
20:15
-
18:46
-
18:12
-
17:36
-
17:08
-
16:13
-
15:40
-
15:09
-
14:38
-
14:05
-
13:20
Партнерский контент