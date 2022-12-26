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Актёр озвучки God of War поставил мировой рекорд на The Game Awards 2022

Актёр озвучки God of War поставил мировой рекорд на The Game Awards 2022
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Прошедшая в начале декабря The Game Awards запомнилась не только отличными показами игр, но и длинной благодарственной речью Кристофера Джаджа, который получил награду за лучшую актёрскую игру в 2022 году. Напомним, что Джадж сыграл в God of War Кратоса.

Джадж выступал 7 минут и 59 секунд — мужчина смог побить мировой рекорд по самой длинной речи на церемонии вручения премии. Ранее рекорд принадлежал Грир Гарсон, которая получила «Оскар» в 1942 году. Продолжительность её речи составила 5 минут и 30 секунд.

Фото: Twitter

Вероятно, выступая с такой длинной речью, Джадж даже не подозревал, что случайно побил мировой рекорд. Теперь Джаджа должны внести в Книгу рекордов Гиннесса, но, случится ли это, пока что под вопросом.

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Заглавное фото: «Твиттер»-аккаунт The Game Awards

Источник: «Чемпионат»

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