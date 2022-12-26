Актёр озвучки God of War поставил мировой рекорд на The Game Awards 2022
Поделиться
Прошедшая в начале декабря The Game Awards запомнилась не только отличными показами игр, но и длинной благодарственной речью Кристофера Джаджа, который получил награду за лучшую актёрскую игру в 2022 году. Напомним, что Джадж сыграл в God of War Кратоса.
Джадж выступал 7 минут и 59 секунд — мужчина смог побить мировой рекорд по самой длинной речи на церемонии вручения премии. Ранее рекорд принадлежал Грир Гарсон, которая получила «Оскар» в 1942 году. Продолжительность её речи составила 5 минут и 30 секунд.
Фото: Twitter
Вероятно, выступая с такой длинной речью, Джадж даже не подозревал, что случайно побил мировой рекорд. Теперь Джаджа должны внести в Книгу рекордов Гиннесса, но, случится ли это, пока что под вопросом.
Комментарии
- 26 декабря 2022
-
13:01
-
12:41
-
12:33
-
11:54
-
11:22
-
10:48
-
10:20
-
09:40
- 25 декабря 2022
-
19:29
-
19:11
-
18:38
-
17:52
-
17:06
-
16:21
-
15:51
-
15:15
-
15:13
-
14:39
-
14:02
-
13:30
-
12:58
-
12:34
-
10:15
-
09:00
- 24 декабря 2022
-
20:15
-
18:46
-
18:12
-
17:36
-
17:08
-
16:13
-
15:40
-
15:09
-
14:38
-
14:05
-
13:20
Партнерский контент