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«Верните Director's Cut!» Игроки возмущены раздачей Death Stranding в Epic Games Store

«Верните Director's Cut!» Игроки возмущены раздачей Death Stranding в Epic Games Store
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25 декабря в Epic Games Store началась раздача Death Stranding — одной из лучших игр последних лет. Сперва в магазине дарили именно Director's Cut, режиссёрскую версию проекта, однако спустя несколько часов игроки получали уже обычную версию, вышедшую в 2019 году. Всё это совпало с падением серверов Epic Games Store — многие геймеры не могли забрать желанную игру Хидео Кодзимы в течение нескольких часов.

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Спустя несколько минут после недоступности магазина Epic Games сообщила, что сервис действительно столкнулся с ошибками, извинилась и начала работу над их устранением. Через пару часов всё пришло в норму, однако тут игроки заметили, что теперь им дают обычную Death Stranding, а не расширенную, и стали требовать именно последнюю.

А теперь верните Director's Cut!
Раздайте нам Director's Cut, пожалуйста.
Отлично, а теперь исправьте ошибку с Director's Cut.
Почему вы убрали Director's Cut и сейчас раздаёте стандартную версию? Многие игроки успели получить обе версии. Это очень несправедливо по отношению к людям, у которых сейчас есть только оригинальная игра. Epic, будьте справедливы ко всем игрокам. Надеюсь, вы разберётесь и в этом вопросе.
Давайте, Epic. Дайте всем нам Director's Cut.

Подобных сообщений в соцсетях Epic Games как минимум несколько сотен. Сама компания пока никак не отреагировала на требования игроков, однако самая крупная раздача пройдёт явно не так, как её задумывали.

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