СМИ: iPhone 14 не адаптирован под российские сотовые сети

Издание «Коммерсантъ» пообщалось с российскими операторами связи и поговорило насчёт поддержки функций передачи голоса по сети LTE (VoLTE) и звонках по Wi-Fi (VoWiFi) на iPhone 14. Ранее пользователи форума 4PDA жаловались на то, что функции либо недоступны, либо работают некорректно на смартфонах, ввезённых в РФ.

Так, в «Вымпелкоме» («Билайн») рассказали, что оператор не может применить свои настройки из-за ограничений на стороне Apple. В Tele2 добавили, что функции VoLTE и VoWiFi включаются на сети оператора после тестирования с самим вендором, однако все взаимодействия с Apple прекратилось в марте. В МТС заявили, что им удалось активировать VoLTE для iPhone 14, но они не уверены, что функция будет стабильно работать на всех моделях. А вот включить функцию VoWiFi оператор не смог. Проблему подтвердили и в «МегаФоне».

В «Вымпелкоме» также уточнили, что отсутствие настроек сказалось и на режиме модема в iPhone 14 — для раздачи интернета на другие устройства теперь нужно вручную прописывать параметры. Как отметил оператор, в iPhone 14 в России также недоступен кодек EVS (HD Voice+), позволяющий передавать голос в сверхвысоком качестве. При этом подобных проблем не наблюдается на iPhone SE третьего поколения.

При этом отключение подобных функций почти никак не сказалось на лояльности российской аудитории к Apple. Как рассказал источник среди поставщиков электроники, он пока не видит массового перехода с iOS на Android.