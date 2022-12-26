Популярная стримерша Amouranth выпустила большие подушки со своим изображением

Кейтлин Amouranth Сирагуса— известная стримерша, которая заработала свою популярность за счёт прямых трансляций в джакузи и откровенных фотографий в сервисе OnlyFans. Также девушка известна из-за различных действий. К примеру, она начала продавать энергетики со вкусом воды из своей ванны, а недавно запустила в продажу большие подушки-дакимакуры с изображением себя.
На фотографии ниже справа можно увидеть саму стримершу, а слева — её аниме-вариант. Отмечается, что количество созданных подушек-дакимакур ограничено. На их производство ушло восемь месяцев. Цена — $ 120 (примерно 8,2 тыс. рублей).
Фото: Amouranth Shop
Длина подушки составляет 1,5 метра, ширина — 45 сантиметров, а весит она три килограмма. Истинные фанаты девушки уже наверняка купили себе товар.
- 26 декабря 2022
-
14:21
-
14:13
-
14:06
-
13:45
-
13:39
-
13:38
-
13:17
-
13:09
-
13:09
-
13:01
-
12:41
-
12:33
-
11:54
-
11:22
-
10:48
-
10:20
-
09:40
- 25 декабря 2022
-
19:29
-
19:11
-
18:38
-
17:52
-
17:06
-
16:21
-
15:51
-
15:15
-
15:13
-
14:39
-
14:02
-
13:30
-
12:58
-
12:34
-
10:15
-
09:00
- 24 декабря 2022
-
20:15
-
18:46