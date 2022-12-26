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Популярная стримерша Amouranth выпустила большие подушки со своим изображением

Популярная стримерша Amouranth выпустила большие подушки со своим изображением
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Кейтлин Amouranth Сирагуса— известная стримерша, которая заработала свою популярность за счёт прямых трансляций в джакузи и откровенных фотографий в сервисе OnlyFans. Также девушка известна из-за различных действий. К примеру, она начала продавать энергетики со вкусом воды из своей ванны, а недавно запустила в продажу большие подушки-дакимакуры с изображением себя.

На фотографии ниже справа можно увидеть саму стримершу, а слева — её аниме-вариант. Отмечается, что количество созданных подушек-дакимакур ограничено. На их производство ушло восемь месяцев. Цена — $ 120 (примерно 8,2 тыс. рублей).

Фото: Amouranth Shop

Длина подушки составляет 1,5 метра, ширина — 45 сантиметров, а весит она три килограмма. Истинные фанаты девушки уже наверняка купили себе товар.

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