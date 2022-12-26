Фильм «Вавилон» с Тоби Магуайром и Брэдом Питтом провалился в прокате

23 декабря в США и Канаде состоялась премьера фильма «Вавилон» — новой картины Дэмьена Шазелла, режиссёра «Ла-Ла Ленд» и «Одержимости». За первый уикенд лента собрала всего лишь $ 5 млн при бюджете примерно в $ 100 млн — это очень низкий результат для фильма с такими звёздами, как Брэд Питт, Тоби Магуайр и Марго Робби.

Как отмечают аналитики, первые выходные для ленты прошли ужасно, в том числе из-за сильного антициклона в Северной Америке, а также прохладных отзывов от критиков и первых зрителей. Кроме того, аудитория наверняка предпочла сходить на долгожданный «Аватар: Путь воды», который длится те же три часа. Судя по всему, картина может стать первым крупным провалом для Дэмьена Шазелла.

«Вавилон» рассказывает про уход эпохи немого кино — о падении многих голливудских звёзд, непомерных амбициях создателей фильмов и эпохе «необузданного нравственного упадка и разврата раннего Голливуда». Фильм затрагивает период примерно в 30 лет — с 1925 по 1952 год.