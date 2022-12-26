Разработчики Genshin Impact проведут офлайн-ивент в Москве на новогодних каникулах

Авторы популярной онлайн-игры Genshin Impact огласили список из 15 городов, в которых в первые дни января 2023 года проведут мероприятие Dodoco Wish Machine.

Наряду с другими мегаполисами принять участие в офлайн-ивенте смогут также жители и гости Москвы. Он пройдёт с 3 по 8 января в столичном Центральном детском магазине.

Фото: hoyoverse / Nuke73

Подробности ивента пока не раскрываются — но, судя по всему, фанаты игры смогут при помощи специального автомата получить плакаты или другие сувениры с Genshin Impact. Вероятно, запланированы и другие активности.

Также мероприятие уже пообещали посетить ряд известных московских блогеров и стримеров — например, Сергей nuke73 Редфилд, который проводит трансляции и записывает видео по игре.