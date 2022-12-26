Новые режимы, карты и улучшенное окружение — будущее World of Tanks
Поделиться
Компания Wargaming выпустила ролик, в котором рассказала о будущем World of Tanks. Например, авторы хотят провести большую работу над ребалансом карт и техники, а также вносить улучшения в игровые режимы и добавлять новые локации.
В начале 2023 года игроков ждут новые режимы. Среди них «Зимняя аркада: Ледниковый период», «Зимняя аркада: Игра в снежки», «Стальной охотник» и «Стальной охотник: Возрождение».
Что ещё появится в World of Tanks?
- Новая карта для Линии фронта
- Полностью новая карта «Устричный залив»
- Новая система достижений
- Доработка системы экипажей
- Авторы улучшат воду и создадут динамические объекты.
Подробностями всех обновлений авторы обещали поделиться уже в феврале. Напомним, что Wargaming прекратила свою деятельность в России и Беларуси. Права на World of Tanks перешли компании Lesta Games, а проект получил название «Мир танков».
Комментарии
- 26 декабря 2022
-
14:21
-
14:13
-
14:06
-
13:45
-
13:39
-
13:38
-
13:17
-
13:09
-
13:09
-
13:01
-
12:41
-
12:33
-
11:54
-
11:22
-
10:48
-
10:20
-
09:40
- 25 декабря 2022
-
19:29
-
19:11
-
18:38
-
17:52
-
17:06
-
16:21
-
15:51
-
15:15
-
15:13
-
14:39
-
14:02
-
13:30
-
12:58
-
12:34
-
10:15
-
09:00
- 24 декабря 2022
-
20:15
-
18:46
Партнерский контент