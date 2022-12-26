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Создатели «Ведьмака» от Netflix уже придумали концовку всего сериала

Создатели «Ведьмака» от Netflix уже придумали концовку всего сериала
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Шоураннер «Ведьмака» на Netflix Лорен Хиссрич рассказала, что сценаристы уже придумали достойное окончание всего сериала. По словам девушки, при создании крупных шоу лучше знать конечную точку путешествия главных героев, иначе в какой-то момент можно просто «заблудиться».

Я и мои коллеги в Netflix поставили перед собой цель всегда иметь в виду конечную точку. Потому что, когда вы начинаете просто писать истории, не зная, к чему они приведут, вы можете заблудиться.

Так что да, я точно знаю, чем закончится сериал. Я знаю, что приведёт к окончанию сериала, я знаю, как он закончится, — и это очень, очень захватывающе.

Как заявила Хиссрич, последней книгой Анджея Сапковского, на которую будут ориентироваться авторы, станет «Владычица озера» — седьмое произведение в серии. При этом сценаристка отметила, что авторы не будут следовать сюжету оригинальных книг на все 100%. Где-то создатели будут делать шаг в сторону, чтобы дать простор для новых сюжетов по вселенной и перенести на экран только самое интересное.

Третий сезон «Ведьмака» выйдет летом 2023 года на Netflix. Это будет последнее появление Генри Кавилла в роли Геральта из Ривии.

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