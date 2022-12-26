Создатели «Ведьмака» от Netflix уже придумали концовку всего сериала

Шоураннер «Ведьмака» на Netflix Лорен Хиссрич рассказала, что сценаристы уже придумали достойное окончание всего сериала. По словам девушки, при создании крупных шоу лучше знать конечную точку путешествия главных героев, иначе в какой-то момент можно просто «заблудиться».
Я и мои коллеги в Netflix поставили перед собой цель всегда иметь в виду конечную точку. Потому что, когда вы начинаете просто писать истории, не зная, к чему они приведут, вы можете заблудиться.
Так что да, я точно знаю, чем закончится сериал. Я знаю, что приведёт к окончанию сериала, я знаю, как он закончится, — и это очень, очень захватывающе.
Как заявила Хиссрич, последней книгой Анджея Сапковского, на которую будут ориентироваться авторы, станет «Владычица озера» — седьмое произведение в серии. При этом сценаристка отметила, что авторы не будут следовать сюжету оригинальных книг на все 100%. Где-то создатели будут делать шаг в сторону, чтобы дать простор для новых сюжетов по вселенной и перенести на экран только самое интересное.
Третий сезон «Ведьмака» выйдет летом 2023 года на Netflix. Это будет последнее появление Генри Кавилла в роли Геральта из Ривии.
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