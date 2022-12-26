«Я буду бить ему морду». Хью Джекман раскрыл первые подробности «Дэдпула 3»
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Уже несколько месяцев известно о том, что в «Дэдпуле 3» появится Росомаха, а сыграет его, конечно, Хью Джекман. Мутанту и болтливому наёмнику придётся встретиться. Как именно, Джекман раскрыл в прошлых интервью, а недавно он стал гостем подкаста Empire Film и обсудил отношения между персонажами.
По словам актёра, Росомаха терпеть не может Дэдпула. У героев, вероятно, произойдёт не одна стычка. Убить друг друга они всё равно не смогут, но вот драк должно быть много. Более того, это канон — в комиксах Росомаха тоже недолюбливал Дэдпула.
Как это оценить? Если 10 — это близкие и хорошие отношения, а 0 — ужасные отношения, мы будем ровно на нуле. Логан разочарован Дэдпулом, и, как бы он ни хотел держаться от Уэйда подальше, у него это не получится. Так что я буду бить ему морду.
Фильм выйдет в прокат 8 ноября 2024 года. Кто ещё снимется в ленте, помимо Рейнольдса и Джекмана, неизвестно.
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