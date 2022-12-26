«Что я только что посмотрел?» Зрители уничтожили приквел «Ведьмака» от Netflix

25 декабря на Netflix вышел «Ведьмак: Происхождение» — приквел, рассказывающий о событиях за 1200 лет до оригинального сериала. Шоу вышло как будто бы совсем незамеченным — первые отзывы появились спустя почти сутки после выхода всех четырёх серий.

В целом расклад у сериала просто ужасный: средняя оценка на IMDb составляет 4,5/10 (4,5 тыс. голосов), на отечественном «Кинопоиске» ситуация ещё хуже — 3,7/10 (883 голоса). Зрители ругают абсолютно все аспекты шоу: от сценария и диалогов до актёрской игры и отсутствия канона. Пользователи вновь призывают Netflix остановиться и перестать делать «бюджетные поделки» на основе замечательной вселенной Анджея Сапковского.

Это ужасно. Пожалуйста, Netflix, остановись!!!

Что я только что посмотрел? Это, без сомнения, худший сериал года, и я помещаю его в пятёрку худших сериалов в истории.

Не могу поверить, что Мишель Йео снялась в этом сериале.

Я играл в игры и читал книги по «Ведьмаку», а потом увидел это! Сериалу с Генри Кавиллом удалось хотя бы приблизиться к атмосфере книг и игр. А этот бардак вообще не должен ассоциироваться со вселенной!

Следующим проектом во вселенной «Ведьмака» станет третий сезон оригинального сериала с Генри Кавиллом. Он выйдет летом 2023 года и станет последним для актёра.