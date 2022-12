IGN: 25 лучших аниме в истории

Издание IGN подводит итоги года различными крупными публикациями. Команда сайта выпустила материал про 25 самых лучших аниме в истории. Проекты отбирались по нескольким критериям.

Издание смотрело, оставило ли аниме значимый след в культуре, повлияло ли оно на индустрию и сам жанр. Конечно, IGN отобрало и те аниме, которое просто понравились редакции. В списке есть My Hero Academia, Naruto Shippuden, Death Note и другие культовые аниме.

25 лучших аниме в истории по версии IGN

1. «Стальной алхимик: Братство» (Fullmetal Alchemist: Brotherhood).

2. «Ковбой Бибоп» (Cowboy Bebop).

3. «Ван Пис» (One Piece).

4. «Монстр» (Monster).

5. «Первый шаг» (Hajime no Ippo).

6. «Моб Психо 100» (Mob Psycho 100).

7. «Охотник х Охотник» (Hunter x Hunter).

8. «Евангелион» (Neon Genesis Evangelion).

9. «Отчёт об убийстве духов» (Yu Yu Hakusho).

10. «Фури-Кури» (FLCL).

11. «Шумиха!» (Baccano).

12. «Самурай Чамплу» (Samurai Champloo).

13. «Код Гиас: Восставший Лелуш» (Code Geass: Lelouch of the Rebellion).

14. «Клинок, рассекающий демонов» (Demon Slayer).

Фото: Shueisha

15. «Человек-дьявол: Плакса» (Devilman Crybaby).

16. «Хост-клуб Оранской школы» (Ouran High School Host Club).

17. «Атака титанов» (Attack on Titan).

18. «Тетрадь смерти» (Death Note).

19. «Наруто: Ураганные хроники» (Naruto Shippuden).

20. «Невероятные приключения ДжоДжо» (Jojo's Bizarre Adventure).

21. «Созданный в бездне» (Made in Abyss).

22. «Моя геройская академия» (My Hero Academia).

23. «Драконий жемчуг Зет» (Dragon Ball Z).

24. «Триган» (Trigun).

25. «Волейбол!!!» (Haikyuu!!!).