Новые видеокарты AMD начнут продавать в России уже 27 декабря
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Российский ритейлер DNS объявил, что новые видеокарты AMD RX 7900 XTX и AMD RX 7900 XT доберутся до РФ уже 27 декабря — предзаказать их можно будет уже в 8:00 мск. Таким образом, устройства доберутся до страны спустя две недели после мирового запуска.
В компании уточнили, что первая партия будет состоять из видеокарт от Gigabyte. О том, сколько именно устройств будут продавать на старте, в DNS не сообщили. В январе ритейлер также ожидает поступления видеокарт от Sapphire, затем до магазинов могут добраться устройства от других производителей.
AMD RX 7900 XTX и RX 7900 XT поступили в продажу по всему миру 13 декабря. Первая продаётся за $ 899 (около 61 тыс. рублей), вторая — за $ 999 (около 68 тыс. рублей).
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