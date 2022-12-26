Источник: съёмки новых «Звёздных войн» от автора «Остаться в живых» начнутся в 2023 году

Как сообщает инсайдер под ником Bespin Bulletin, производство нового фильма по «Звёздным войнам» стартует уже в 2023 году. Это тот самый проект, за который отвечает Дэймон Линделоф, автор «Остаться в живых» и «Оставленных».
Сюжет нового фильма продолжит историю вселенной после девятого эпизода, однако он не будет прямым продолжением саги о Скайуокерах. Судя по всему, речь идёт о самостоятельном эпизоде, который будет лишь косвенно связан с событиями прошлого. Ожидается появление в том числе знакомых героев, а примерной датой релиза назначен декабрь 2025 года. За неназванную картину отвечает режиссёр Шармин Обаид-Чина, снявшая некоторые эпизоды сериала «Мисс Марвел». Со сценарием Линделофу также помогает Джастин Бритт-Гибсон («В пустыне смерти»).
Тем временем Disney до сих пор не анонсировала фильм и вряд ли сделает это до какого-нибудь крупного события. Под описание идеально подойдёт ивент Star Wars Celebration, который пройдёт в начале апреля.
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