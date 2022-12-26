Сотрудник Microsoft по ошибке показал новый Блокнот в Windows 11

25 декабря один из сотрудников Microsoft опубликовал в своём «твиттере» скриншот из будущего обновления Windows 11, которое добавит в Блокнот поддержку вкладок. Судя по изображению, говорить об этом ему строго воспрещалось, и чуть позже он удалил свой «анонс». Однако интернет всё помнит.
Слитое изображение Блокнота в Windows 11
Фото: Microsoft
Если судить по первому скриншоту, то функционал вкладок в Блокноте будет напоминать таковой из Проводника. Между ними можно будет быстро переключаться и оставлять различные заметки, а не создавать для этого сразу несколько версий приложения.
Первое появление обновлённого Блокнота ожидается в ближайших сборках Windows 11 для тестировщиков, а затем он доберётся и до обычных пользователей операционной системы. Как сообщают инсайдеры, это может случиться уже в начале 2023 года — примерно в это время для Windows 11 должно выйти следующее обновление.
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