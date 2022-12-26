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Приквел «Ведьмака» стал худшим сериалом в истории Netflix по версии зрителей

Приквел «Ведьмака» стал худшим сериалом в истории Netflix по версии зрителей
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«Ведьмак: Происхождение», приквел оригинального сериала с Генри Кавиллом, рискует стать самым скандальным сериалом года. Спустя сутки после премьеры рейтинг шоу болтается где-то в самом низу, но наихудшая ситуация у него на Rotten Tomatoes.

Так, сейчас на сайте у сериала всего 9% положительных отзывов от зрителей. Такого у Netflix ещё не было никогда — даже недавний сериал по Resident Evil с Лэнсом Реддиком пользователи оценили на 22%. Да, оценок у «Ведьмака» пока меньше тысячи, однако вряд ли ситуация изменится кардинальным образом.

Рейтинг «Ведьмака: Происхождение» на Rotten Tomatoes

Рейтинг «Ведьмака: Происхождение» на Rotten Tomatoes

Фото: Rotten Tomatoes

На Rotten Tomatoes зрители ругают всё то же, что и пользователи других площадок. Это и ужасные сюжет с диалогами, и плохие спецэффекты, и многие другие элементы, которые были куда лучше реализованы в «Ведьмаке» с Генри Кавиллом.

При этом просмотры у сериала, по данным Netflix, всё же довольно высокие. Узнаем об этом в среду, 28 декабря, когда онлайн-кинотеатр опубликует открытую статистику за неделю.

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