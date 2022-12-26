Приквел «Ведьмака» стал худшим сериалом в истории Netflix по версии зрителей

«Ведьмак: Происхождение», приквел оригинального сериала с Генри Кавиллом, рискует стать самым скандальным сериалом года. Спустя сутки после премьеры рейтинг шоу болтается где-то в самом низу, но наихудшая ситуация у него на Rotten Tomatoes.
Так, сейчас на сайте у сериала всего 9% положительных отзывов от зрителей. Такого у Netflix ещё не было никогда — даже недавний сериал по Resident Evil с Лэнсом Реддиком пользователи оценили на 22%. Да, оценок у «Ведьмака» пока меньше тысячи, однако вряд ли ситуация изменится кардинальным образом.
Рейтинг «Ведьмака: Происхождение» на Rotten Tomatoes
Фото: Rotten Tomatoes
На Rotten Tomatoes зрители ругают всё то же, что и пользователи других площадок. Это и ужасные сюжет с диалогами, и плохие спецэффекты, и многие другие элементы, которые были куда лучше реализованы в «Ведьмаке» с Генри Кавиллом.
При этом просмотры у сериала, по данным Netflix, всё же довольно высокие. Узнаем об этом в среду, 28 декабря, когда онлайн-кинотеатр опубликует открытую статистику за неделю.
- 26 декабря 2022
-
17:35
-
17:28
-
16:54
-
16:25
-
15:55
-
15:51
-
15:23
-
14:51
-
14:49
-
14:21
-
14:13
-
14:06
-
13:45
-
13:39
-
13:38
-
13:17
-
13:09
-
13:09
-
13:01
-
12:41
-
12:33
-
11:54
-
11:22
-
10:48
-
10:20
-
09:40
- 25 декабря 2022
-
19:29
-
19:11
-
18:38
-
17:52
-
17:06
-
16:21
-
15:51
-
15:15
-
15:13