Приквел «Ведьмака» стал худшим сериалом в истории Netflix по версии зрителей

«Ведьмак: Происхождение», приквел оригинального сериала с Генри Кавиллом, рискует стать самым скандальным сериалом года. Спустя сутки после премьеры рейтинг шоу болтается где-то в самом низу, но наихудшая ситуация у него на Rotten Tomatoes.

Так, сейчас на сайте у сериала всего 9% положительных отзывов от зрителей. Такого у Netflix ещё не было никогда — даже недавний сериал по Resident Evil с Лэнсом Реддиком пользователи оценили на 22%. Да, оценок у «Ведьмака» пока меньше тысячи, однако вряд ли ситуация изменится кардинальным образом.

Рейтинг «Ведьмака: Происхождение» на Rotten Tomatoes Фото: Rotten Tomatoes

На Rotten Tomatoes зрители ругают всё то же, что и пользователи других площадок. Это и ужасные сюжет с диалогами, и плохие спецэффекты, и многие другие элементы, которые были куда лучше реализованы в «Ведьмаке» с Генри Кавиллом.

При этом просмотры у сериала, по данным Netflix, всё же довольно высокие. Узнаем об этом в среду, 28 декабря, когда онлайн-кинотеатр опубликует открытую статистику за неделю.