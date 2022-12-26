Режиссёр «Миссии невыполнима» не против снять новый фильм о Супермене

Ещё несколько месяцев назад режиссёру последних частей франшизы «Миссия невыполнима» Кристоферу МакКуорри пророчили место постановщика в новом фильме о Супермене. Тогда ещё не было новостей об отстранении Генри Кавилла, и в СМИ ходили слухи о том, что именно опытному постановщику боевиков доверят новый фильм о самом сильном создании в комиксах DC. Затем пришёл Джеймс Ганн, отменил все наработки Зака Снайдера и начал писать сценарий будущего фильма о Кларке Кенте.

Фанаты тем временем продолжают штурмовать самого МакКуорри вопросами. Один из пользователей заявил, что постановщик просто обязан выступить режиссёром грядущего фильма о Супермене, на что тот ответил с иронией. По его словам, у них обоих нет простора для сотрудничества, пока в их фильмах играет Пом Клементьефф — исполнительница роли Мантис в «Стражах Галактики» и новой героини в грядущих продолжениях «Миссии невыполнима».

Мы с Джеймсом не сможем сотрудничать, пока каждый из нас не закончит использовать невообразимую силу Пом Клементьефф. Желаю счастливых праздников.

Таким образом, МакКуорри подтвердил, что сперва ему нужно закончить со вселенной «Миссия невыполнима». Седьмая часть серии выйдет летом 2023 года, а восьмая — ровно через год, летом 2024-го. Чуть ранее Джеймс Ганн выпустит третьих «Стражей Галактики», и только потом они вместе смогут обсудить потенциальное сотрудничество.